Yo Soy Final 2026: “Matt Bellamy” y “Los Panchos” no pasaron a la última ronda de la Gran Final

Llegó el primer momento clave en la Gran Final. El conductor Franco Cabrera anunció a los tres participantes que avanzan a la siguiente ronda y quiénes fueron eliminados en la ronda inicial de esta noche.

Los que no pasaron a la última ronda fueron los imitadores de “Los Panchos” y “Matt Bellamy”.

Por su parte, los tres finalistas que pasan a la última ronda de la competencia fueron los imitadores de “Adrián Barilari”, “Isabel Pantoja” y “Ricky Martin”.

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