Yo Soy Final 2026: “Adrián Barilari” entró seguro en su presentación final con “Mujer Amante”

Mr. Nick, imitador de “Adrián Barilari”, llegó a la segunda ronda de la Gran Final de “Yo Soy” y cantó “Mujer Amante”. Con la emoción hasta la última instancia, el participante dejó todo en el escenario y, a pesar de la situación, mantuvo el control para interpretar la canción sin problemas y con una actitud a la altura de una final de finales.

Jely Reátegui felicitó su entrada, en la que se sintió mayor motivación, placer y confianza. Aquello hizo que se sintiera libre en el escenario, por lo que le recomendó mantener esa seguridad que lo hace brillar más que nunca, algo de lo que esta presentación fue prueba.

Ricardo Morán también coincidió con la excelente entrada de su presentación: mostró una mejor complicidad con su banda y, sobre todo, cantó muy bien. Por último, le extendió sus mejores deseos en su futuro como artista.

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