Yo Soy Final 2026: “Matt Bellamy” hizo que Ricardo Morán deje de ser jurado y sea parte del público

Sebastián Mayorca, imitador de “Matt Bellamy”, se lució con el tema “Starlight” en la Gran Final de “Yo Soy”. El inicio de su presentación dio indicios de la epicidad que buscaba traer a su show, haciendo que todos aplaudieran y corearan. Se movió libremente en el escenario, incluso sosteniendo su propia cámara y tirándose frente a todos. Esto dejó asombrados a todos, y el jurado no fue la excepción.

Con mucha emoción, Jely Reátegui comentó: “Has estado conectado, ha sido una presentación hermosa (…) Has jugado con la tecnología (…) Increíble presentación, te admiro”.

Ricardo Morán confesó: “Abandoné mis labores de jurado (…) Me volví público ante lo que estabas haciendo, tu talento, tu voz que es muy parecida a la de Matt Bellamy (…) tienes una voz prodigiosa”. Además, le pidió que cuide su voz y le deseó una próspera carrera con su banda “Levalith”.

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