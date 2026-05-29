Yo Soy Grandes Batallas 2026: ¡Marciano Cantero se despide por la puerta grande: “Me voy muy contento”!

Marciano Cantero, la voz detrás de los himnos de Enanitos Verdes, terminó su recorrido en la competencia con una gala que quedará para el recuerdo, especialmente por el potente dueto que realizó en esta etapa final.

El artista confesó estar pasando por un remolino de emociones tras conocer el veredicto, pero resaltando siempre lo positivo de su experiencia.“Feliz, sentimientos encontrados. Tuve una presentación muy buena con Ruby Palomino. Estoy muy contento”, declaró el imitador, visiblemente conmovido por el nivel alcanzado en su última performance.

Además de su balance artístico, Marciano aprovechó para reafirmar su lazo con la producción y quienes evaluaron su talento noche a noche: “Amo al canal, al jurado. Les agradezco”. Su partida deja un vacío en el género del rock, pero su última presentación con Ruby Palomino queda como uno de los puntos más altos de esta temporada final.

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