Valentina Valiente capítulo 95: ¡”Se van a arrepentir”! Delincuentes amenazan a Valentina y le dejan un mensaje para ella y Alejandro

Mientras caminaba por las calles de San Jerónimo, tres delincuentes interceptaron a Valentina y le cerraron el paso. Los delincuentes le arrebataron el anillo que Alejandro le había entregado como símbolo de su compromiso y lo lanzaron hacia un barranco lleno de piedras y escombros, haciendo casi imposible recuperarlo.

Uno de ellos la sujetó por la espalda y colocó una navaja en su cuello para obligarla a escuchar una aterradora advertencia.“Este mensaje es para ti y para tu novio. Cuidado con quién se meten. Si no paran, se van a arrepentir”, le dijeron antes de empujarla y dejarla completamente paralizada por el miedo.

Desesperada, Valentina corrió para intentar encontrar la joya, pero al ver que había desaparecido entre los desechos, rompió en llanto. Todo apunta a que este violento ataque sería una represalia por haber desenmascarado a Máximo junto a Alejandro durante el proyecto del agua, dejando claro que el conflicto está lejos de terminar.

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