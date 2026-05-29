Yo Soy Grandes Batallas 2026: ¡Mon Laferte y Marciano Cantero se despiden antes de la Gran Final!

El camino a la gloria se vuelve cada vez más estrecho. En una noche donde el nivel de los refuerzos puso la valla en las nubes, el público eligió a su favorito, provocando la salida de dos de los participantes más queridos por el público.

La eliminación de Mon Laferte cayó como un balde de agua fría en el set. La consagrada, quien ya sabía lo que era alzarse con un trofeo en temporadas previas, se despidió tras una brillante participación. Por otro lado, Marciano Cantero también puso fin a su sueño de levantar la copa, dejando un vacío en la cuota de rock de la competencia.

Tras este drástico recorte, la mesa ha quedado servida para la batalla final. Solo 5 consagrados han logrado sobrevivir al filtro más exigente de la televisión peruana:

Marcello Motta

Raphael

Gustavo Cerati

Pedro Infante

Julio Iglesias

La tensión se siente en el aire. Con la salida de Mon y Marciano, las apuestas se reinician y los cinco finalistas saben que ahora, más que nunca, cualquier error será definitivo. ¿Quién logrará consagrarse como el mejor de los mejores?

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