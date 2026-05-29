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Sunat lanza sorteo virtual de comprobantes de pago: Cómo registrarlos para ganar hasta S/ 100,000

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Sunat lanza sorteo virtual de comprobantes de pago: Cómo registrarlos para ganar hasta S/ 100,000
Felipe Morales
Felipe Morales
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) oficializó el reglamento de su próximo Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago. Esta campaña busca incentivar la exigencia de documentos fiscales (boletas de venta y recibos por honorarios) para combatir la informalidad comercial en el Perú.

Según la Resolución de Superintendencia N.° 000103-2026/SUNAT, publicada en El Peruano, el concurso constará de dos fechas clave: el 16 de octubre de 2026 y el 16 de febrero de 2027.

El certamen dividirá a los concursantes en bloques de Lima y provincias. Está dirigido a ciudadanos mayores de edad (peruanos o residentes extranjeros), quienes competirán por 208 incentivos económicos, con un pozo máximo de 100,000 soles en efectivo.

Lista de premios por cada edición

El presupuesto total asciende a S/ 800,000 por sorteo (S/ 1’600,000 en total). El dinero se distribuirá equitativamente entre las regiones de la siguiente manera:

  • 120 premios de S/ 500
  • 70 premios de S/ 1,000
  • 10 premios de S/ 5,000
  • 5 premios de S/ 10,000
  • 1 premio de S/ 20,000
  • 1 premio de S/ 50,000
  • 1 premio mayor de S/ 100,000

Requisitos y pasos para inscribirse online

Para postular, los usuarios deben ingresar a la plataforma digital de la Sunat e introducir sus datos personales:

  1. Documentación: DNI, Carné de Extranjería o PTP.
  2. Información personal: Nombres completos, fecha de nacimiento, celular y correo electrónico activo.
  3. Validación: Tras el envío, el sistema otorgará un código de identidad y de verificación. Luego de validar el e-mail, se generará el acceso definitivo al Módulo del Participante.

¿Cómo registrar los comprobantes de pago?

Dentro del sistema de Sunat, se deben digitar los datos del documento electrónico: RUC del emisor, tipo de comprobante, serie, número y fecha de emisión.

Restricciones importantes: Solo se permite ingresar un máximo de tres documentos del mismo RUC emisor por cada fecha de emisión. Las boletas se registran una única vez.

Fechas límite de emisión y registro

  • Primer Sorteo (16 de octubre de 2026): Válido para compras emitidas entre el 01/07/26 y el 30/09/26. Plazo de inscripción: del 01/07/26 al 02/10/26.
  • Segundo Sorteo (16 de febrero de 2027): Válido para compras emitidas entre el 01/11/26 y el 31/01/27. Plazo de inscripción: del 01/11/26 al 02/02/27.

Para consultar los términos y condiciones específicos o revisar los resultados de la validación oficial, los interesados pueden visitar el portal web de la Sunat.

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