Yo Soy Grandes Batallas 2026: ¡Mon Laferte se despide agradeciendo el apoyo incondicional de su público!

La presencia femenina en la etapa semifinal tuvo un nombre propio: Mon Laferte. Tras una trayectoria impecable y llena de matices, la imitadora puso punto final a su camino en el programa, dejando un mensaje de empoderamiento y profunda gratitud hacia quienes la acompañaron en cada gala.

Lejos de la tristeza, la artista manifestó sentirse realizada por haber representado a las mujeres en una competencia tan reñida.“Estoy muy feliz por lo que logré, me siento muy orgullosa por ser la única mujer que llega casi a una final”, expresó emocionada.

Para ella, el canal se convirtió en su segundo hogar, y el público en su escudo protector: “Los voy a extrañar, extrañar venir al lugar. Muchas gracias al público por apoyarme, por defenderme, por ser un soporte”.

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