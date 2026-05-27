Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Alejandra Guzmán promete incendiar el escenario en su batalla con Pedro Infante!

En esta etapa decisiva, ocho exconsagrados se enfrentarán entre sí para conseguir uno de los cuatro cupos disponibles y unirse a los cinco participantes que el jurado eligió previamente.

La primera batalla de esta fase estuvo protagonizada por Alejandra Guzmán y Pedro Infante. Antes de salir al escenario, Alejandra recordó su larga trayectoria dentro del programa y dejó en claro que llega más preparada que nunca.

“No ha sido un camino fácil. Fui una de las primeras mujeres consagradas en ganarme una silla y la defendí en 18 oportunidades”, comentó durante su video de presentación.

Además, aseguró que ahora su objetivo es quedarse con la copa de la temporada. “Si antes sacaba chispas, hoy vengo a incendiar el escenario”, advirtió.

Ya en el escenario, la imitadora mostró nuevamente toda la fuerza y energía que caracteriza a Alejandra Guzmán.

Ahora, solo queda esperar la presentación de Pedro Infante y el veredicto del jurado para conocer quién dará el primer paso rumbo a la gran final.

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