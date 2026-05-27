Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡El “entornillado” Gilberto Santa Rosa quiere recuperar su lugar en la semana final!

Esta vez fue el turno de Gilberto Santa Rosa, quien volvió al escenario decidido a recuperar su lugar entre los mejores imitadores de la temporada.

Gilberto Santa Rosa, conocido como el “entornillado” del programa, reapareció en competencia recordando la sólida trayectoria que construyó en el programa y dejando en claro que no piensa desaprovechar esta nueva oportunidad.

“Sí, tengo 20 victorias. Los números hablan por sí solos. A mí nadie me ha regalado nada”, comentó durante su video de presentación.

Además, aseguró que llega nuevamente con la experiencia y la seguridad necesarias para afrontar la etapa más complicada de la competencia.

“Será mejor que dejen la sonrisa para otro momento porque llegó la experiencia una vez más”, afirmó el imitador del Caballero de la Salsa.

Ya sobre el escenario, Gilberto Santa Rosa interpretó “Conteo regresivo”, desatando los aplausos del público y demostrando nuevamente el dominio vocal y escénico que lo convirtió en uno de los participantes más sólidos de la temporada.

Ahora, el imitador deberá enfrentarse a El Pájaro Gómez en una nueva batalla de eliminación directa que definirá quién continuará en carrera rumbo a la gran final de este sábado.

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