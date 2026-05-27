Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡El Pájaro Gómez regresó decidido a todo!
Mario “El Pájaro” Gómez volvió con fuerza y dejó claro que está listo para luchar nuevamente por un lugar entre los consagrados.
El Pájaro Gómez reapareció en competencia recordando que logró regresar gracias al repechaje y resaltó la importante trayectoria que construyó dentro del programa.
“No llegué por casualidad, sino porque soy uno de los imitadores con mayor cantidad de batallas ganadas”, comentó durante su video de presentación.
El participante también destacó que consiguió defender exitosamente su silla en 14 oportunidades y aseguró que viene dispuesto a medirse con los más fuertes de esta etapa decisiva.
“Cada vez que piso el escenario lo hago mío y no pienso irme de esta fiesta sin bailar hasta el final”, afirmó el imitador.
Ya sobre el escenario, Mario “El Pájaro” Gómez interpretó “Y qué pasó”, desatando la fiesta entre el público y demostrando nuevamente la energía y conexión que lo caracterizan en cada presentación.
Con esta participación, el cantante se enfrenta a Gilberto Santa Rosa en una de las batallas más esperadas de la semana final, donde ambos buscarán quedarse con uno de los lugares rumbo a la gran final de “Yo Soy Grandes Batallas”.
