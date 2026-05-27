Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Bunbury decidido a ganar en su batalla con Julio Iglesias!

Esta vez, el escenario recibió nuevamente a Enrique Bunbury, quien regresó dispuesto a recuperar el lugar de consagrado.

Durante su video de presentación, el participante recordó que inició la temporada sentado en las sillas de consagrados y aseguró que volvió “con sangre rockera” para reclamar su sitio en la competencia. Además, destacó sus nueve batallas ganadas y dejó abierta la posibilidad de enfrentarse a otro campeón dentro del programa.

Ya sobre el escenario, Enrique Bunbury se enfrenta a Julio Iglesias y presentó una intensa versión de “Entre dos tierras”, uno de los temas más emblemáticos de Héroes del Silencio. Con una interpretación cargada de fuerza, dramatismo y actitud rockera, el imitador mostró nuevamente la energía y presencia escénica que lo caracterizan.

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