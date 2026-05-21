Yo Soy GRANDES BATALLAS: Danna Paola encendió la el escenario con “Dos extraños” y “Oye Pablo”

La tercera batalla trajo de regreso a la imitadora de Danna Paola, quien volvió al escenario decidida a conseguir una silla de consagrada enfrentando a Marcello Motta.

Andreina, finalista de la temporada 27 de Yo Soy en 2020, aseguró regresar con más seguridad y experiencia. “No solo vengo a buscar una silla, vengo a ganarme mi lugar como consagrada”, expresó antes de subir al escenario.

La participante eligió retar a Marcello Motta y apostó por un mix de “Dos extraños” y “Oye Pablo”, una canción cargada de energía pop con la que buscó demostrar su evolución artística.

“Me siento más segura que nunca”, afirmó la imitadora, quien además destacó el agradecimiento que siente por el programa. Con este regreso, Danna Paola volvió dispuesta a saldar una cuenta pendiente con las batallas y demostrar por qué quiere convertirse en una nueva consagrada.

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