Yo Soy GRANDES BATALLAS: Marcelo Motta y Danna Paola protagonizaron uno de los mejores duelos de la noche

La tercera batalla de la noche terminó en empate entre Danna Paola y Marcello Motta, luego de una presentación que dejó dividido al jurado.

La retadora impresionó desde el inicio con su despliegue escénico, baile y seguridad. “Parece una artista internacional”, comentaron los jueces, quienes además destacaron el profesionalismo, la presencia y el dominio corporal de la imitadora.

Por su parte, Marcello Motta apostó por una faceta distinta y más emocional al interpretar “Te voy a cuidar”, canción dedicada a su hija, del cantante original. El jurado resaltó la ternura de su propuesta y la sensibilidad que transmitió durante el show.

“Nos conmoviste con la imagen del padre que se preocupa por los hijos”, señalaron, además de destacar los matices vocales y el manejo musical del consagrado. Finalmente, las pizarras quedaron divididas: empate de Danna Paola y Marcelo Motta.

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