Yo Soy GRANDES BATALLAS: Isabel Pantoja volvió por su revancha y retó a Gustavo Cerati
La última batalla de la noche estuvo marcada por el regreso de Isabel Pantoja, quien volvió al escenario decidida a conseguir su revancha y eligió enfrentar al consagrado Gustavo Cerati.
La imitadora, Ysabel Cedeno, recordó su anterior paso por el programa, donde protagonizó un doble empate frente a Pedro Infante. “Estuve muy cerca de conseguirlo, tan cerca que hoy puedo sentirlo”, comentó antes de salir al escenario.
Además, dejó clara su determinación. “Esta vez vine para quedarme”, aseguró, resaltando que tanto ella como Isabel Pantoja tienen algo en común: “Las dos somos luchadoras hasta el final”.
Para esta nueva oportunidad, la participante interpretó “Era mi vida”, una presentación cargada de emoción y sentimiento. “Era mi vida, mi primavera y mi mañana”, cantó durante uno de los momentos más intensos del show.
Al momento de elegir rival, Isabel no dudó en señalar al consagrado. “Cerati”, respondió cuando le preguntaron a quién venía a retar, dejando lista una de las batallas más esperadas de la noche.
