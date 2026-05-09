Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Don Omar desafía al consagrado Gilberto Santa Rosa!

La noche urbana llegó con fuerza gracias al regreso de Don Omar, quien volvió al escenario asegurando que está listo para “descuadrarlo todo”.

Representando a la temporada 28, el participante recordó que desde su primera aparición fue conocido como “el Don Omar peruano”, motivo por el cual siente la responsabilidad de mantener en alto el nombre del reggaetonero puertorriqueño.

Durante su video de presentación, el imitador dejó claro que ya conoce cómo funciona la competencia y que esta vez viene dispuesto a recuperar una silla de consagrado. “Ya yo sé cómo jugar y dar la estocada final”, afirmó antes de entrar al escenario.

Con seguridad, flow y actitud, Don Omar aseguró que no solo tiene el parecido físico del artista, sino también la voz y la presencia necesarias para dar pelea en esta nueva etapa del programa.

Finalmente, llegó el momento más esperado: revelar a quién enfrentaría. Tras generar expectativa, el imitador confirmó que retaría nada menos que al consagrado Gilberto Santa Rosa, provocando la sorpresa en el set y anticipando una batalla que enfrentará salsa y reggaetón sobre el mismo escenario.

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