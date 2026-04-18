Yo Soy GRANDES BATALLAS: Duelo de salsa terminó con triunfo de Gilberto Santa Rosa

El duelo entre Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa marcó uno de los enfrentamientos salseros de la jornada. El consagrado logró imponerse con una presentación sólida y llena de matices, asegurando su permanencia en la competencia.

El jurado fue directo con el retador. “De muy bajo nivel de imitación… tiene que trabajar mucho más”, señalaron, destacando la necesidad de mejorar en técnica y presencia escénica. También apuntaron a aspectos clave: “Tus graves necesitan peso y proyección… te ha faltado pegarte más a la clave de salsa”.

En contraste, los elogios fueron claros para el ganador. “Tiene dominio, tiene el personaje, tiene la gracia, tiene el color, tiene todo”, afirmaron sobre la imitación de Gilberto Santa Rosa.

Además, destacaron su manejo del estilo. “Mucho sabor… no te olvides de matizar con suavidad”, recomendaron, resaltando su capacidad para mantener la esencia del género.

Finalmente, la decisión fue contundente y el consagrado se quedó con la victoria, reafirmando su lugar en la competencia.

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