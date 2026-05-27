Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Raphael volvió con sed de revancha y quiere llegar a la gran final!

Raphael reapareció en el escenario asegurando que su regreso no es casualidad y resaltando la experiencia que acumuló durante toda su participación en el reality.

“No tengo una ni dos, tengo 17 batallas ganadas”, afirmó el participante durante su video de presentación.

El imitador también recordó que logró enfrentarse a distintos géneros musicales durante la competencia y que fue uno de los consagrados más difíciles de derrotar. “Fui uno de los consagrados que más veces retaron y al que muy pocos pudieron vencer”, señaló.

Ya sobre el escenario, Raphael interpretó el clásico “Yo soy aquel”. Con esta presentación, Raphael abrió oficialmente la esperada batalla frente a Nino Bravo, otro de los participantes que buscará asegurar un lugar rumbo a la gran final.

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