Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡El exconsagrado Pedro Infante quiere recuperar su lugar en la semana final!

La semana final continúa elevando la tensión y esta vez fue el turno de Pedro Infante, quien regresó al escenario decidido a recuperar su lugar entre los consagrados.

El imitador del cantante mexicano, recordó durante su video de presentación la importante trayectoria que construyó dentro del programa y dejó claro que vuelve más preparado que nunca para enfrentar esta decisiva etapa.

“El público pidió mi regreso y yo acudí al llamado porque a ellos hay que darles lo que piden”, comentó al inicio de su presentación.

Además, resaltó que inició la temporada como consagrado y que logró mantener su silla durante 37 días consecutivos, convirtiéndose en el participante que más tiempo permaneció en competencia.

“Sé que los enfrentamientos en esta etapa son los más complicados, pero desde que dejé mi silla me preparé mucho para este gran regreso”, aseguró.

Ya en el escenario, Pedro Infante interpretó “Mi chorro de voz”, desatando aplausos y demostrando nuevamente el carisma y estilo que lo llevaron a convertirse en uno de los favoritos de la temporada.

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