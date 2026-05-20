Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡El rock tomó el escenario con el regreso de Beto Cuevas!

La segunda batalla estuvo marcada por el regreso del imitador de Beto Cuevas, quien llegó decidido a retar a Marcelo Motta con una potente propuesta rockera.

Paolo Risueño, quien fue subcampeón en la temporada 14, volvió al escenario interpretando “Mi corazón” y dejando claro que regresó por una revancha. “Tengo una deuda pendiente, ganar un título”, expresó antes de su presentación.

Además, el participante lanzó un mensaje a los consagrados: “Esas sillas no son intocables”, dejando claro que venía dispuesto a quedarse en competencia.

Aunque en un primer momento bromearon con la posibilidad de retar a José Feliciano, el imitador finalmente eligió a Marcelo Motta como su rival de la noche.

“Propongo un duelo de igual a igual, donde la música sea la única ley”, afirmó el artista antes de subir al escenario.

Con una presentación cargada de rock y emoción, Beto Cuevas abrió una batalla que promete intensidad frente a uno de los favoritos del público.

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