Yo Soy GRANDES BATALLAS: Marcello Motta volvió a imponerse en Grandes Batallas

La segunda batalla enfrentó al retador Beto Cuevas contra el consagrado Marcello Motta. Aunque el imitador del exvocalista de La Ley llegó decidido a quedarse con la silla, fue Marcello quien terminó llevándose la victoria.

Durante las devoluciones, el jurado reconoció el timbre y color de voz del retador, pero señaló algunos puntos por mejorar. “Falta proyectar un poco más de todo, de la energía, la sensualidad y la corporalidad”, comentaron sobre el personaje de Beto Cuevas.

Por otro lado, Marcello Motta volvió a recibir elogios por el nivel de detalle en su imitación. “Has estudiado este personaje a tal detalle que lo haces prácticamente igual”, destacó el jurado.

Además, resaltaron una nueva faceta del consagrado sobre el escenario. “También tienes otra virtud que puede ser muy sexy, muy seductor a la hora de cantar”, señalaron sobre su performance.

Finalmente, Marcello Motta se quedó con el triunfo, reafirmando su lugar como uno de los consagrados más sólidos de la competencia.

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