Yo Soy GRANDES BATALLAS: Marcello Motta recibió el reto de Beto Cuevas tras histórico récord

La segunda batalla trajo el esperado enfrentamiento entre el imitador de Beto Cuevas y el consagrado Marcello Motta, quien llegó al escenario tras romper el récord histórico de victorias en el programa.

Antes de su presentación, el consagrado recibió un especial reconocimiento por alcanzar un récord histórico de 21 batallas ganadas, convirtiéndose en el participante con más enfrentamientos victoriosos en la historia del formato.

“Es la primera vez que alguien canta tanto en la historia de Grandes Batallas”, destacaron sus compañeros, mientras otros no dudaron en felicitarlo por el nivel mostrado en cada presentación.

Incluso, el propio Marcello Motta tomó el momento con humor. “Soy el nuevo atornillado”, comentó entre risas al referirse a su permanencia en competencia.

Ya sobre el escenario, el imitador apostó por “No serás”, tema con el que volvió a mostrar su potencia vocal y presencia escénica frente al retador. “Al pensar en ti, perdí mi tiempo”, cantó durante una presentación cargada de emoción y rock.

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