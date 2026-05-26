Yo Soy GRANDES BATALLAS: El “Sol” apareció en la noche que definirá a los finalistas

La última ronda de la noche estuvo marcada por el regreso de Luis Miguel, quien llegó decidido a luchar por una de las cinco sillas finalistas del programa. En una jornada clave para definir a los consagrados que avanzarán a la gran final, Ricky Santos eligió enfrentar a Marciano Cantero.

Antes de salir al escenario, el imitador dejó clara la importancia del momento. “Este es mi último intento. Mi última temporada batallando”, expresó emocionado.

Además, aseguró que busca despedir a su personaje de la mejor manera. “Quiero despedir a este personaje a lo grande, en una noche inolvidable”, comentó.

Al momento de elegir rival, Luis Miguel descartó retar a algunos compañeros por amistad y finalmente apuntó a Marciano Cantero. “Esa silla es el trono del sol, y hoy el sol se despide”, señaló antes de iniciar su presentación.

Para esta decisiva batalla, el imitador interpretó “Hasta que me olvides”, una de las canciones más emblemáticas del artista mexicano, en busca de asegurar su permanencia y llegar a la gran final.

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