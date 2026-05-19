Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Fer de Maná desafió directamente a Marcello Motta!

La competencia recibió el esperado regreso de Fer de Maná, quien volvió decidido a recuperar un lugar entre los mejores de la temporada.

Durante su video de presentación, el participante recordó su paso por distintas etapas del programa desde el 2017 y aseguró que aún tiene “una deuda pendiente” con este escenario. Además, dejó claro que viene dispuesto a luchar por una de las sillas de consagrados “a como dé lugar”.

Al momento de escoger rival, Fer de Maná sorprendió al retar directamente a Marcello Motta, uno de los consagrados más sólidos de la temporada. Aunque confesó que le tiene mucho cariño y respeto, aseguró que viene preparado para darle una dura batalla.

Sobre el escenario, el restador interpretó “Rayando el sol”, logrando conectar rápidamente con el público gracias a la fuerza emocional y energética de la canción.

Con una presentación cargada de intensidad y nostalgia, Fer de Maná demostró nuevamente la experiencia que ha acumulado a lo largo de los años dentro de la competencia.

Ahora solo queda esperar la presentación de Marcello Motta y la decisión final del jurado para conocer quién se quedará con la ansiada silla de consagrado.

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