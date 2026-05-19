Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Ni Paloma San Basilio ni Marciano Cantero pudieron sacarse ventaja y hubo otro empate!

La rivalidad entre Paloma San Basilio y Marciano Cantero sigue creciendo. Luego del empate conseguido en la gala anterior, ambos participantes volvieron a enfrentarse sobre el escenario y nuevamente dejaron al jurado completamente dividido.

Durante la devolución, los jueces destacaron el enorme crecimiento de Marciano Cantero en su interpretación. Incluso señalaron que finalmente logró romper el temor que mostraba en los agudos, enfrentando esta vez las notas más altas con mayor seguridad, relajación y madurez escénica.

Además, resaltaron que el participante ya encontró el camino correcto para desarrollar al personaje, logrando conectar mucho más con el público y mostrando una evolución constante en cada presentación dentro de la competencia.

Por otro lado, Paloma San Basilio volvió a emocionar con su interpretación al apostar estratégicamente por una de las canciones más recordadas y celebradas de su temporada original. El jurado elogió nuevamente su impresionante capacidad vocal y el manejo de herramientas teatrales para conmover sobre el escenario.

Los jueces incluso aseguraron que la participante posee una habilidad poco común en el medio artístico peruano, destacando que su talento para los musicales y la interpretación merece ser llevado a más escenarios del país.

Finalmente, la votación volvió a convertirse en un verdadero drama. Mientras algunos jurados se inclinaron por Paloma San Basilio y otros por Marciano Cantero, la definición quedó nuevamente empatada, prolongando una de las batallas más reñidas de esta temporada.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!