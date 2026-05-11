Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Gianmarco llegó decidido a quitarle la silla a Marcelo Motta!

La primera batalla de la noche se dio con el regreso del imitador de Gianmarco, quien eligió enfrentar a Marcelo Motta en la primera batalla de la noche. Alan Trujillo, conocido como Nalat, volvió al escenario interpretando “Hasta que vuelvas conmigo”.

Antes de su presentación, el participante recordó lo importante que fue su paso por el programa. “La música es el lenguaje del alma y mi alma tiene una deuda con este escenario”, expresó emocionado.

El imitador también aseguró llegar preparado para competir. “Los que deben estar nerviosos son los consagrados, porque vengo preparado para todo”, afirmó antes de revelar su elección.

Al momento de anunciar a su rival, no dudó en señalar a Marcelo Motta. “Vengo a retar a Marcelo Motta”, dijo, provocando la reacción inmediata del consagrado, quien respondió: “Vamos a darle el show”.

La presentación estuvo marcada por la emoción y la nostalgia de la canción “Hasta que vuelvas conmigo”, con la que Gianmarco abrió oficialmente las batallas de la noche.

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