Yo Soy GRANDES BATALLAS: Héctor Lavoe mostró evolución ¡pero Raphael se quedó con el triunfo!

Raphael logró imponerse ante Héctor Lavoe en la segunda batalla de la noche. El consagrado defendió su silla interpretando “Yo sigo siendo aquel”, mientras que el retador apostó por “La Murga”. Aunque Raphael consiguió la victoria, Héctor Lavoe logró obtener un voto gracias a su evolución en el escenario.

El jurado destacó el crecimiento del imitador salsero. “Hoy te he visto más Héctor Lavoe que nunca”, comentaron, resaltando además el swing y los gestos característicos del personaje. También reconocieron su perseverancia. “Qué chévere tu necedad y tu determinación para venir y venir”, señalaron, aunque recomendaron controlar un poco más la ansiedad vocal.

Sobre Raphael, los jueces elogiaron la intensidad de su presentación. “Pones tu alma y tu corazón y es una belleza”, afirmaron. Además, resaltaron la capacidad del imitador para transmitir dramatismo y emoción en escena.

Uno de los comentarios más destacados fue sobre el cierre de la interpretación. “Terminaste rematando muy bien, usando todas las herramientas histriónicas”, señalaron antes de anunciar a Raphael como el ganador de la noche.

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