Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡La segunda es la vencida! Héctor Lavoe volvió por la revancha

La segunda batalla de la noche tuvo de regreso al imitador de Héctor Lavoe, quien volvió decidido a conseguir una nueva oportunidad en la competencia. Alberto Mejía salió al escenario interpretando “La Murga” y eligió enfrentar a Raphael.

Antes de cantar, el participante recordó su anterior paso por el programa, donde perdió frente a Jim Morrison en un desempate. “Perder no significa estar vencido”, afirmó con seguridad.

Además, aseguró regresar con una nueva actitud. “Hoy cuando me miren a los ojos no solo verán un competidor, verán un peleador”, comentó antes de revelar a su rival de la noche. Al momento de elegir, no dudó en señalar al consagrado. “Raphael, chico”, dijo entre risas y emoción.

La presentación estuvo marcada por el ritmo y la energía de “La Murga”, tema con el que el imitador puso a bailar al público y convirtió el escenario en una verdadera fiesta salsera.

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