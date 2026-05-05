Valentina Valiente capítulo 43: ¡Dolores toma una difícil decisión por el futuro de sus nietos!

Dolores enfrenta un momento decisivo al pensar en el futuro de sus nietos. Tras reflexionar sobre la propuesta de Edmundo hacia Valentina, la abuela reconoce que, aunque San Jerónimo ha sido su vida, ellos merecen mejores oportunidades.

Con el corazón en la mano, Dolores los anima a aceptar el ofrecimiento de mudarse a un lugar más seguro y con mayores comodidades. La noticia llena de ilusión a los jóvenes, quienes no dudan en emocionarse ante la posibilidad de un nuevo comienzo.

Sin embargo, la alegría se rompe en segundos cuando Dolores revela su decisión: ellos se irán… pero ella se quedará. “No quiero ser un obstáculo”, asegura, dejando claro que su prioridad es el bienestar de sus nietos, incluso si eso significa quedarse sola.

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