Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Gustavo Cerati ganó la primera batalla con “De música ligera”!

Gustavo Cerati se convirtió en el nuevo consagrado de tras vencer a Karol G en la primera batalla de la noche. El imitador conquistó al jurado con su interpretación de “De música ligera”, mientras que Kimi defendió su lugar con “TQG”.

Durante las devoluciones, el jurado destacó el crecimiento del personaje. “Lo que has mostrado hoy es una evolución increíble”, señalaron, resaltando además el timbre, los matices y la presencia escénica del imitador.

También elogiaron el trabajo actoral y la seguridad del personaje. “El divismo que te pedíamos de principio a fin ha generado eso que necesitábamos ver en ese Gustavo Cerati”, comentaron.

Por su parte, Karol G recibió reconocimiento por su evolución. “Creo que es tu mejor presentación”, destacaron, resaltando la precisión corporal y el control vocal que mostró sobre el escenario.

Finalmente, el jurado se inclinó por Gustavo Cerati, quien logró quedarse con la silla y convertirse en el nuevo consagrado de la competencia.

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