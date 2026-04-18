Yo Soy GRANDES BATALLAS: Hermanos Zañartu eligieron a Pedro Infante para abrir la gala

Los Hermanos Zañartu llegaron decididos a enfrentar a uno de los consagrados. Tras su ingreso, anunciaron que su elección sería Pedro Infante, destacando tanto su trayectoria como la admiración que sienten por el artista original.

“Lo elegimos por su trayectoria… y porque es un personaje que teníamos en mente desde hace mucho tiempo”, explicaron antes del duelo. Además, uno de ellos confesó: “El artista original es el amor de mi vida”, reforzando el peso emocional de su decisión.

El jurado también destacó la actitud del dúo. “Me gusta tu energía… es una energía ganadora”, comentaron, resaltando la seguridad con la que afrontaron el escenario.

Por su parte, Pedro Infante respondió con respeto. “Sé la trayectoria que tienen y los admiro mucho”, afirmó antes del enfrentamiento.

Con una presentación cargada de identidad y entusiasmo, los Hermanos Zañartu dieron inicio a la jornada, dejando planteado un duelo que prometía intensidad desde el primer momento.

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