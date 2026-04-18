Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Hermanos Zañartu pusieron en aprietos a Pedro Infante!

El dúo llegó decidido a quedarse con la silla, pero tras su presentación el resultado terminó en empate.

El jurado destacó la dificultad del número. “Es probablemente el personaje que más dificultad tiene… cantar, actuar y mantener el color al mismo tiempo”, comentaron, resaltando el reto que asumieron. También valoraron su conexión escénica. “La presencia escénica es muy potente… se nota la compenetración entre ustedes”, señalaron, destacando el trabajo en equipo.

La interpretación generó emoción. “Ha sido una dosis de peruanidad conmovedora”, afirmaron, reconociendo el impacto del número en el escenario. Sin embargo, también hubo observaciones. “Hubo armonías que sonaron un poco disonantes” y “la energía escénica bajó por momentos”, indicaron, aunque resaltaron su capacidad de reacción.

Finalmente, tras la votación, el duelo quedó igualado. “Pedro Infante tiene un voto… Hermanos Zañartu, uno para ustedes”, anunciaron, confirmando el empate en el arranque del programa.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!