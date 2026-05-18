Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Mon Laferte venció a Juan Luis Guerra y se queda con su silla!

Aunque Juan Luis Guerra puso a bailar a todo el estudio con el sabor característico del artista dominicano, finalmente fue Oriana, imitadora de Mon Laferte, quien se quedó con la victoria.

Tras su presentación, el jurado destacó el enorme carisma y la energía del retador sobre el escenario. Incluso reconocieron que logró contagiar de ritmo a todo el público con una performance llena de fiesta, actitud y movimiento.

Sin embargo, también coincidieron en que la propuesta del imitador se alejó un poco de la versión más clásica y reconocible de Juan Luis Guerra. Ricardo Morán señaló que faltó mayor precisión en el timbre más característico del cantante.

Por otro lado, Mon Laferte recibió elogios por mostrar una faceta mucho más vulnerable y emocional en escena. El jurado resaltó que, a diferencia de presentaciones anteriores, esta vez logró transmitir más humanidad y sensibilidad desde la interpretación.

Finalmente, el jurado tomó su decisión y Mon Laferte se quedó con la silla de consagrada, imponiéndose ante Juan Luis Guerra.

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