Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Julio Iglesias venció a Karol G y clasificó a la semifinal de Yo Soy!

La tercera ronda vivió uno de sus momentos más emotivos con el desempate entre Karol G y Julio Iglesias, quienes llegaron igualados en número de batallas ganadas a lo largo de la competencia. El duelo definió quién avanzaría a la semifinal junto a los demás consagrados.

Durante las devoluciones, el jurado elogió el crecimiento de ambos participantes. Sobre Karol G, destacaron su evolución constante. “Eres el ejemplo de una participante chancona, persistente y consistente”, señalaron tras su presentación, donde interpretó una canción cargada de sensualidad y carisma.

Por su parte, Julio Iglesias volvió a sorprender con técnica y elegancia. El jurado resaltó especialmente el inicio a capela de su interpretación, calificándola como “una presentación digna de una final”.

Finalmente, la votación fue contundente: Julio Iglesias recibió todos los votos del jurado y aseguró su pase a la semifinal, mientras Karol G se convirtió en la octava exconsagrada de la temporada.

Antes de despedirse, Karol G dejó un emotivo mensaje: “Nosotros somos igual que ustedes, somos artistas”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!