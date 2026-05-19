Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Karol G defendió su silla y dejó fuera a Manolo Otero con una presentación “bichota”!

La batalla entre Manolo Otero y Karol G terminó con una clara vencedora en el escenario. Tras una intensa noche de competencia, el jurado decidió que Karol G continúe como consagrada dentro del programa.

Durante la devolución, los jueces reconocieron el crecimiento artístico de Manolo Otero. Jelly Reátegui destacó que el participante finalmente logró encontrar esa faceta seductora y elegante que caracteriza al cantante español, algo que antes le habían pedido trabajar.

Sin embargo, también señalaron que todavía falta mayor naturalidad en la parte actoral y una presencia escénica más sólida. Ricardo Morán comentó que, aunque el timbre de voz es muy parecido al original, aún no logra transmitir toda la esencia y personalidad que Manolo Otero proyectaba en el escenario.

Por otro lado, Karol G volvió a recibir elogios por su evolución. El jurado resaltó la seguridad, sensualidad y fuerza que mostró durante la presentación, asegurando que cada vez se acerca más al personaje original.

Además, destacaron que la participante ha sabido convertir las críticas y comentarios en motivación para fortalecerse dentro de la competencia. Incluso Ricardo Morán aseguró que ya se está volviendo “una falta de respeto” que los retadores sigan pensando que será fácil quitarle la silla.

Finalmente, tras la votación del jurado, Karol G se quedó con la victoria y logró mantener intacta su silla de consagrada en una nueva noche de grandes batallas.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!