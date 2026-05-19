Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Manolo Otero llegó desde Cusc decidido a quitarle la silla a Karol G!

Manolo Otero volvió decidido a reclamar una silla de consagrado dentro de la competencia.

Durante su video de presentación, el participante recordó su paso por la segunda temporada del 2025 y aseguró que esta nueva oportunidad representa mucho más que una simple batalla. Según comentó, llega más fuerte, seguro y preparado para demostrar que tiene el nivel necesario para permanecer en el programa.

El imitador también destacó con orgullo sus raíces cusqueñas y confesó que trae consigo “una maleta llena de sueños”, dejando claro que su meta es consolidarse como uno de los grandes nombres de esta temporada.

Al momento de elegir rival, Manolo Otero sorprendió al escoger a Karol G, apostando por un duelo completamente distinto entre el romanticismo clásico y el estilo urbano contemporáneo.

Sobre el escenario, el participante interpretó “Hola amor mío”, logrando transmitir la esencia melódica y elegante de Manolo Otero con una presentación marcada por la nostalgia y la serenidad vocal.

Ahora solo queda esperar la presentación de Karol G y la decisión final del jurado para conocer quién se quedará con la ansiada silla de consagrado.

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