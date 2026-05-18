Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Karol G derrotó a Sandro y defendió su silla con una presentación llena de carisma!

Karol G terminó quedándose con la victoria tras convencer al jurado con una presentación sólida, carismática y mucho más cercana al personaje colombiano.

Durante las devoluciones, el jurado destacó que Karol G logró encontrar un terreno mucho más cómodo en esta canción, ya que pudo concentrarse en contar una historia y conectar con el público, algo que terminó favoreciendo notablemente la imitación.

Además, señalaron que esta habría sido una de las presentaciones más parecidas que ha realizado hasta ahora, resaltando especialmente el trabajo en el timbre, el acento y la manera natural en que se relacionó con el público durante toda la interpretación.

Por otro lado, Sandro recibió elogios por la energía y el dominio escénico que mostró. El jurado reconoció que su propuesta apuesta por una imitación más cercana al Sandro original y no tanto a una versión híbrida o exagerada del personaje.

Sin embargo, también le recomendaron trabajar más en la naturalidad corporal y en el manejo técnico del micrófono, ya que algunos movimientos terminaron afectando la potencia y limpieza vocal de la presentación.

Finalmente, tras la votación del jurado, Karol G se quedó con la victoria y logró defender una vez más su silla de consagrada.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!