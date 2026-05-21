Yo Soy GRANDES BATALLAS: La Loba regresó a con “No” Grandes Batallas

La segunda batalla de la noche trajo de regreso a Shakira, quien volvió al escenario decidida a conseguir una silla y eligió retar al consagrado Marciano Cantero.

Mer Lavaud, imitadora de la artista colombiana, interpretó “No”, tema con el que buscó convencer al jurado y demostrar su evolución en la competencia. Antes de salir al escenario, dejó clara su determinación. “Bien dicen que la tercera es la vencida”, comentó, recordando sus anteriores participaciones en Grandes Batallas.

Además, destacó la experiencia que tiene con el personaje. “Imito a Shakira hace más de 10 años y hasta hoy llevo dentro el fuego que la loba tiene en su interior”, afirmó.

La presentación estuvo marcada por la intensidad emocional del tema y por la seguridad con la que la imitadora asumió el reto frente a Marciano Cantero. “No vine a caerle bien a nadie. Vine porque al final de la noche yo estaré del otro lado”, expresó antes del enfrentamiento.

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