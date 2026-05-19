Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Los Auténticos Decadentes armaron la fiesta y fueron directo contra Mon Laferte en una batalla explosiva!

Los Auténticos Decadentes reaparecieron en el escenario asegurando que todavía no han perdido la guerra y que harán lo necesario para convertirse en consagrados. Con actitud desafiante y mucha fiesta, dejaron en claro que no piensan rendirse hasta conseguir una silla.

Durante su video de presentación, los participantes afirmaron que vienen “por lo suyo” y que esta vez se convertirían en verdaderos piratas para conquistar el escenario. Además, aseguraron que nacieron para esto y que no dejarán de intentarlo hasta lograrlo.

Al momento de elegir rival, sorprendieron al jurado al decidir enfrentarse a Mon Laferte. Incluso, por un instante, parecía que también podrían retar a José Feliciano, pero finalmente la batalla quedó definida contra la intérprete chilena.

Ya sobre el escenario, la agrupación desató toda su energía interpretando “Los piratas”, una de las canciones más icónicas de Los Auténticos Decadentes. Con coreografías, interacción con el público y mucho humor, lograron convertir la presentación en una auténtica fiesta.

El público acompañó cada momento del show mientras los imitadores demostraban complicidad y una puesta en escena cargada de carisma.

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