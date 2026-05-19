Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Mon Laferte venció a Los Auténticos Decadentes en una batalla llena de emoción y fiesta!

La batalla entre Los Auténticos Decadentes y Mon Laferte regaló uno de los enfrentamientos más entretenidos y emotivos de la noche. Mientras la agrupación argentina desató la fiesta con toda su energía, Mon Laferte volvió a conmover al jurado con una interpretación cargada de sentimiento.

Tras interpretar “Los piratas”, Los Auténticos Decadentes recibieron elogios por el nivel de show que presentaron en escena. El jurado destacó su nueva caracterización, la conexión con el público y la capacidad que tienen para convertir cada presentación en un momento divertido y memorable.

Sin embargo, también les señalaron algunos detalles técnicos en el manejo vocal, especialmente en el inicio de ciertas frases, donde la intensidad terminaba afectando la estabilidad de las palabras. Aun así, reconocieron el enorme crecimiento que han tenido desde sus primeras apariciones en el programa.

Por su parte, Mon Laferte emocionó profundamente con su interpretación. El jurado resaltó la vulnerabilidad, el desgarro y la conexión emocional que transmitió durante toda la canción, asegurando incluso que logró hacer sentir a cada persona del estudio como si les estuviera cantando directamente a ellos.

Además, los jueces coincidieron en que la imitadora atraviesa uno de sus mejores momentos dentro de la competencia, llegando a afirmar que ya es muy difícil encontrarle observaciones por el alto nivel interpretativo y musical que viene mostrando en cada gala.

Finalmente, al momento de la votación, el resultado terminó favoreciendo a Mon Laferte.

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