Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marcello Motta se impone en una batalla de alto voltaje frente a Fer de Maná!

Fer de Maná eligió enfrentarse nada menos que a Marcello Mota, protagonizando una de las batallas más potentes de la noche.

El retador cantó “Rayando el Sol”, en donde desplegó potencia vocal, manejo instrumental y una gran química con la banda, logrando conectar rápidamente con el público.

El jurado destacó el parecido vocal con Fer de Maná, especialmente en los coros y en la interpretación musical. Además, resaltaron su capacidad para tocar guitarra y armónica en simultáneo, aunque señalaron que aún necesita mayor proyección y precisión corporal sobre el escenario.

Sin embargo, Marcello Mota volvió a demostrar por qué es uno de los competidores más sólidos de la temporada. Su performance estuvo llena de actitud rockera, dominio escénico y detalles técnicos que impresionaron nuevamente al jurado.

Ricardo Morán incluso destacó la forma en la que Marcello Mota reproduce movimientos característicos del cantante original, como tocar la guitarra con la baqueta, logrando que tanto jurado como participantes quedaran impactados con su nivel interpretativo.

Finalmente, la votación definió el triunfo de Marcello Motta, quien consiguió mantener su silla de consagrado tras una batalla cargada de energía y mucho rock peruano.

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