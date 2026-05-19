Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Paloma San Basilio volvió a deslumbrar tras el empate con Marciano Cantero!

Luego del intenso empate conseguido en la gala anterior, Paloma San Basilio regresó al escenario decidida a defender su lugar con una de las canciones más exigentes y emotivas de su repertorio: “No llores por mí Argentina”.

Antes de iniciar su presentación, la tensión ya se sentía en el ambiente. La batalla frente a Marciano Cantero se había convertido en una de las más parejas de la temporada, luego de que ambos consiguieran un empate que dejó al jurado dividido y al público esperando una definición.

Con una interpretación llena de dramatismo, elegancia y fuerza vocal, la participante volvió a demostrar por qué es considerada una de las imitadoras más sólidas de la competencia. La interpretación estuvo marcada por la intensidad emocional y una puesta en escena que buscó transmitir toda la teatralidad característica de Paloma San Basilio.

Ahora, todo queda listo para conocer la presentación de Marciano Cantero y descubrir quién logrará quedarse finalmente con la silla de consagrado en una de las batallas más ajustadas y emocionantes de esta temporada.

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