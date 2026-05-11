Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marcelo Motta ganó la primera batalla de la noche!

Marcelo Motta logró imponerse ante Gianmarco en la primera batalla de la noche. El consagrado defendió su silla interpretando “Infectado” y terminó convenciendo al jurado con una presentación sólida y precisa.

Tras el duelo, los jueces reconocieron el crecimiento del retador. “Qué sorpresa verte tan evolucionado con tu imitación”, comentaron sobre Alan Trujillo, destacando además que incorporó nuevos movimientos al personaje.

Sin embargo, Marcelo Motta volvió a sobresalir por su dominio escénico. “Has mejorado muchísimo, has agregado gestos y posturas”, señalaron, aunque también le recomendaron sumar más humor y picardía al personaje.

El jurado fue contundente al momento de comparar ambas imitaciones. “Eres un 90% Alan y eres un 10% Gianmarco”, comentaron, resaltando que el participante aún debe profundizar más en la técnica vocal del cantante peruano.

Sobre Motta, destacaron su precisión. “Todo definido, todo preciso, cada cosa puesta exactamente en el lugar donde tiene que estar”, afirmaron antes de revelar la votación final. Finalmente, la decisión fue unánime y Marcelo Motta consiguió quedarse con la victoria.

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