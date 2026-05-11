Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Vicente Fernández regresó para demostrar quién manda en el escenario!

La tercera batalla comenzó con el regreso del imitador de Vicente Fernández, quien llegó decidido a desafiar a Gilberto Santa Rosa. Johnny Arapa salió al escenario interpretando el clásico “Volver, volver”.

Desde su ingreso, el participante dejó clara su actitud competitiva. “Vine a batallar, porque en esta cancha se ve dónde están los verdaderos gallos”, expresó antes de iniciar su presentación. Además, lanzó una advertencia a los consagrados. “Será mejor que no busquen problemas conmigo”, comentó, generando expectativa entre el público y los participantes.

Al momento de elegir rival, Vicente Fernández no dudó en señalar al salsero. “A alguien que tiene algo de la rosa… Gilberto”, dijo antes de comenzar la interpretación.

La presentación estuvo marcada por el sentimiento ranchero y la conexión con el público, que acompañó el coro de “Volver, volver” durante gran parte del show. Incluso, el imitador pidió a todos cantar junto a él para hacer aún más emotivo el momento.

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