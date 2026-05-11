Yo Soy GRANDES BATALLAS: El “Caballero de la Salsa” venció con un bolero inolvidable

Gilberto Santa Rosa ganó la tercera batalla de la noche tras interpretar “Pueden decir” frente a Vicente Fernández. El consagrado emocionó al jurado y al público con una presentación cargada de sentimiento y elegancia.

Durante las devoluciones, los jueces destacaron el impacto de su interpretación. “Sacudiste mi corazón”, comentaron luego de escucharlo cantar el clásico romántico. Además, señalaron que disfrutaron la presentación “como espectadores”.

El jurado también aseguró que fue una de las mejores actuaciones del personaje. “Creo que es la mejor presentación que he escuchado de ti”, afirmaron tras el duelo.

Por otro lado, Vicente Fernández recibió comentarios positivos por sus matices más suaves y la evolución mostrada en escena. Sin embargo, los jueces también le recomendaron revisar el cuidado de su voz debido a algunas dificultades vocales durante la interpretación de “Volver, volver”.

Finalmente, Gilberto Santa Rosa logró imponerse gracias a la emoción y precisión que mostró sobre el escenario.

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