Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Green Day volvió al escenario y eligió a Mon Laferte como rival!

La tercera batalla de la noche estuvo marcada por el regreso de Green Day, agrupación imitadora que volvió al escenario decidida a recuperar protagonismo en la competencia. El grupo interpretó “King for a Day” y eligió como rival a Mon Laferte, quien respondió con “Amárrame”.

Antes de salir al escenario, los integrantes recordaron el impacto de sus presentaciones anteriores. “Nos dieron ganas de regresar y demostrar por qué fuimos finalistas en este programa”, señalaron.

Además, dejaron clara su actitud desafiante frente a los consagrados. “Espero que estén preparados para enfrentar a un grupo que no le teme a nadie”, comentaron antes de iniciar el show.

La banda también prometió traer nuevamente la energía que los caracterizó en temporadas pasadas. “Que el jurado y todos en el set se alisten para el pogo”, advirtieron.

Con guitarras, actitud punk y mucha energía, Green Day volvió dispuesto a quedarse con una silla y medir fuerzas con Mon Laferte en una de las batallas más llamativas de la noche.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!