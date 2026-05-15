Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Mon Laferte aceptó el reto de Raphael y él sorprendió cantando “Chabuca Limeña”!

La tensión sigue creciendo tras el empate entre Raphael y Mon Laferte. Antes de subir al escenario, Oriana dejó claro que llegó decidida a quedarse con la silla y respondió al reto que le lanzó Raphael.

Mon Laferte aseguró que no es una artista que se conforme con repetir lo mismo en cada presentación y prometió sorprender nuevamente al jurado.

Además, Oriana lanzó una indirecta a Raphael al señalar que quizá el repertorio del consagrado ya estaría comenzando a agotarse, mientras que ella todavía tendría varios “hits” por mostrar sobre el escenario.

Lejos de intimidarse, Raphael aceptó el desafío y decidió responder con una arriesgada presentación interpretando una emotiva canción. El imitador apostó por una propuesta cargada de sentimiento y homenaje, alejándose de las canciones más tradicionales de su personaje.

Con una interpretación intensa y nostálgica, Raphael emocionó al público al cantar “Chabuca Limeña”, demostrando nuevamente la capacidad dramática y vocal que lo ha convertido en uno de los consagrados más fuertes de la temporada.

Ahora, solo falta conocer el veredicto final del jurado para descubrir si Raphael logrará conservar su silla o si Mon Laferte conseguirá arrebatarle el lugar en uno de los desempates más comentados de la competencia.

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