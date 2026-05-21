Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marciano Cantero y Shakira protagonizaron un duelo muy parejo!

La segunda batalla terminó en empate entre Shakira y Marciano Cantero, luego de que ambos participantes convencieran al jurado con sus interpretaciones.

La imitadora de Shakira apostó por una propuesta distinta al interpretar una canción menos conocida del repertorio de la artista colombiana, arriesgando con un lado más nostálgico y emocional del personaje.

El jurado destacó su esfuerzo y evolución. “Eres la mejor imitadora de Shakira aquí en el Perú”, señalaron, además de reconocer el riesgo asumido por salir de las canciones más populares de la cantante.

Sin embargo, también remarcaron algunos aspectos por mejorar. “Las partes graves y los melismas todavía hay que trabajarlos”, comentaron, haciendo énfasis en la flexibilidad vocal y el manejo corporal.

Por su parte, Marciano Cantero también recibió elogios por el compromiso emocional mostrado en el escenario y por la selección musical elegida para la noche.

Finalmente, el jurado tomó una decisión inesperada: “¡Es un empate!”, dejando abierta la emoción para una futura definición entre ambos participantes.

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