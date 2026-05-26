Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Mon Laferte se convirtió en finalista tras vencer a Myriam Hernández!

La primera ronda arrancó con un intenso desempate entre Myriam Hernández y Mon Laferte, donde solo una podía avanzar para convertirse en una de las cinco consagradas finalistas. Finalmente, Mon Laferte logró quedarse con la victoria.

El jurado destacó el poder interpretativo de la imitadora. “Si tú salieras a cantar parada sin moverte, solamente con tu mirada, podrías lograr el mismo efecto”, señalaron al resaltar su fuerza escénica y emocional.

Además, resaltaron la evolución de su personaje. “Todo tu cuerpo me cuenta una historia”, comentaron sobre su capacidad interpretativa y presencia en el escenario.

Por su parte, Myriam Hernández también recibió elogios por su crecimiento vocal y manejo de matices. “Siento que con los años ha crecido”, destacaron sobre la imitadora, aunque recomendaron trabajar algunos detalles en las notas altas.

Con esta victoria, Mon Laferte aseguró su pase a la gran final de consagrados en una noche decisiva donde se definirán los cinco participantes que pelearán por el título.

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