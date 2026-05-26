Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Gustavo Cerati ganó el desempate y aseguró su lugar en la final de Grandes Batallas!

La segunda ronda trajo uno de los momentos más tensos de la temporada. Gustavo Cerati y Jim Morrison volvieron al escenario para disputar un desempate decisivo que definiría quién avanzaba a la gran final entre los cinco consagrados.

Durante las devoluciones, el jurado destacó el crecimiento de ambos imitadores. Sobre Jim Morrison, resaltaron “el gran control” y la evolución escénica mostrada en comparación con presentaciones anteriores. Además, elogiaron su técnica vocal: “Hasta tu uso del grito es musical”.

Por el lado de Gustavo Cerati, los jueces destacaron la capacidad interpretativa del personaje. “En varios momentos pensé en ti”, comentaron tras recordar el reciente concierto de Soda Stereo. También resaltaron el cierre de su presentación: “El uso de la mirada ha sido completamente nuevo y me ha encantado”.

La votación fue reñida. Jim Morrison consiguió un voto y Cerati otro, obligando a Ricardo Morán a tomar la decisión final en una noche donde no podía haber empate. Finalmente, fue Gustavo Cerati quien aseguró su lugar entre los cinco finalistas de Grandes Batallas.

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